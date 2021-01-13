اليوم السابع
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ماتت زوجته فلحق بها بعد 10 أيام من شدة الحزن قصة حب ولا فى الأفلام.. فيديو

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:33 م
ماتت زوجته فلحق بها بعد 10 أيام من شدة الحزن قصة حب ولا فى الأفلام.. فيديو الزوجين
الشرقية-إيمان مهنى

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شهدت عزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، قصة حب ووفاء بين زوجين بعد مسيرة كفاح على الحلوة والمرة دامت 55 عاما، ماتت الزوجة فلحق بها الزوج بعد أقل من 10 أيام من رحليها من شدة الحزن.

التقى "اليوم السابع"، بأسرة الزوجين الشيخ محمد عبد اللطيف محفظ قرآن، والحاجة صباح السيد، واللذين أكدوا إن الاثنين جمعهما مودة ورحمة، فهو أحسن عشرتها وهى حفظته وأكرمته لآخر لحظة فى عمرها.

ويقول السيد محمد عبد اللطيف، ابنهما إن والديه جمعتهما العشرة الطيبة فاطمة مثال الزوجة المخلصة الصابرة، فهى كافحت مع والده الذى كان يعمل بالأزهر الشريف، براتب صغير نحجت فى تربية 6 أبناء، لافتا إلى أن والده كان يعمل محفظا للقرآن الكريم وتربى على يده أجيال من حملة القرآن الكريم والحافظين لكتاب الله من أطباء ومهندسين ومعلمين، فهو عمل فى أكثر من معهد دينى بالمراكز المجاورة، وفى بداية تعيينه عمل بمعهد بجزيرة سعود التابعة للحسينة لأكثر من 11 سنة والذى كان يستنزف معظم راتبه الشهرى لكنه كانت بجواره تدعمه. 


قصة وفاء زوجين

ماتت زوجته فلحق بها

ابوكبير

الشرقية

اخبار الشرقيه

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