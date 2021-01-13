اليوم السابع
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فلسطين تعلن حالتا وفاة وإصابة جديدة بكورونا فى صفوف الجالية بالولايات المتحدة

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:00 ص
فلسطين تعلن حالتا وفاة وإصابة جديدة بكورونا فى صفوف الجالية بالولايات المتحدة فلسطين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع عدد حالات الوفاة بين الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 350، وتسجيل إصابة جديدة في إسبانيا لترتفع الإصابات إلى 9 آلاف و149 حالة.
 
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه بتسجيل حالتي الوفاة الجديدتين في صفوف الجالية بأمريكا، ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 111، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية هناك ليبقى عدد الإصابات عند 6 آلاف و210.

فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

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