صحة أسوان تحبط تهريب 5100 قرص طبى ومنشطات جنسية إلى السودان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الأربعاء، من إحباط تهريب 5100 قرص وكبسولة مسجلة بوزارة الصحة ومنشطات جنسية كانت معدة للتهريب إلى دولة السودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد محمود، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه فى إطار التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، فقد تم تشكيل لجنة للمرور والتفتيش على أماكن بيع وتداول مستحضرات التجميل بالسوق السياحى بأسوان.

وأضاف مدير إدارة الصيدلة، فى بيان صحفى، أن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية معدة لتهريبها لدولة السودان، وتقدر بعدد 5100 قرص وكبسولة و107 علب كريم ومرهم و148 علبة قطرة، وأدوية مهربة ومستحضرات تجميل وأدوية منشطات جنسيه بعدد 2048 قرصا وكبسولة، و154 علبة كريم ومستحضر تجميل، وعدد 183 عبوة دهان منشطة، بالإضافة لعدد 43 كيس منشط جنسى.

وأشار إلى أنه تم عرضهم على النيابة المختصة بمحضرى 33-38 جنح أمن دوله طوارئ قسم شرطة أول أسوان لسنة 2021، موضحا أن اللجنة ترأسها الدكتور إسلام شمروخ مدير التفتيش الصيدلى، وعضويه الدكتور مصطفى عبد الشكور، والدكتورة زينب حسن مفتشى المديرية، وبمرافقه جهاز حماية المستهلك بأسوان.



أدوية مهربة



المضبوطات



جانب من الحملة