اليوم السابع
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شتاء الإسكندرية يعود من جديد.. رياح وغيوم كثيفة وطقس غير مستقر.. فيديو

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:30 م
شتاء الإسكندرية يعود من جديد.. رياح وغيوم كثيفة وطقس غير مستقر.. فيديو طقس الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" تغطية خاصة من كورنيش الإسكندرية، رصد فيها وجود شبورة مائية تغطى سطح البحر وبداية العاصفة الترابية بالإسكندرية، ولم تشهد الإسكندرية هطول أمطار منذ 25 يوما بسبب التغيرات المناخية، وسيطرت شبورة مائية كثيفة على الإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير، وغابت النوات الممطرة حيث لم تشهد الإسكندرية نوة رأس السنة أو نوة عيد الميلاد، وخل محلها الشبورة المائية ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية، فى نوة الفيضة.

وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة والتى من المقرر أن تضرب الإسكندرية يوم غدا الخميس حيث تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 12 يناير وحتى 14 يناير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية يوم 13 يناير ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وأجزاء من جنوب سيناء يوم 14 يناير.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع حالة الطوارئ لاستقبال موجة التقلبات الجوية، ومن المتوقع أن تستمر حتى الإثنين المقبل، وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة النوة القادمة، والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.

 


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