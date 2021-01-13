اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 07:29 م
خالد صلاح
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سويسرا تقرر استمرار الاغلاق بسبب كورونا حتى نهاية فبراير وتتخذ إجراءات جديدة

الأربعاء، 13 يناير 2021 06:24 م
سويسرا تقرر استمرار الاغلاق بسبب كورونا حتى نهاية فبراير وتتخذ إجراءات جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف /أ ش أ/

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قررت الحكومة السويسرية فى بيان للحكومة الفيدرالية ، اليوم الأربعاء ، تمديد الاغلاق للمتاجر غير الضرورية ( باستثناء تلك التى تبيع المنتجات الغذائية ) والمحلات والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهى بداية من 18 يناير الجارى وحتى نهاية شهر فبراير المقبل تخوفا من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة السلالات الجديدة منه سريعة الانتشار .

وأشارت الحكومة السويسرية فى بيانها إلى أن التجمعات ستخضع لقيود حيث يمنع أكثر من خمسة أشخاص من التجمع بما فى ذلك الأطفال ، إضافة إلى ارتداء الكمامات بما فى ذلك أماكن العمل ، وأكدت الحكومة السويسرية أنها لن تقوم باغلاق المدارس وان الأمر سيكون رهنا بتطور الوضع الوبائى .

 


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