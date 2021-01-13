سانا: عدوان إسرائيلى على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن إسرائيل شنت عدوانا على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا.
سانا: عدوان إسرائيلى على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سورياالأربعاء، 13 يناير 2021 01:48 ص
قصف - أرشيفية
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