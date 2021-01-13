اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 02:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سانا: عدوان إسرائيلى على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا

الأربعاء، 13 يناير 2021 01:48 ص
سانا: عدوان إسرائيلى على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا قصف - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن إسرائيل شنت عدوانا على مناطق فى دير الزور وألبوكمال فى سوريا.


سوريا

دير الزور

ألبوكمال

إسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة