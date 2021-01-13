زراعة الشرقية تكثف من حملات تعقيم المنشآت العامة والخدمية فى المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقري والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي ) وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين، وتفعيلا ً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعية في بيان له أنه تم إجراء أعمال الرش والتطهير بديوان عام المديرية والإدارات الداخلية وكذلك الإدارات الزراعية بههيا وأولاد صقر ومكتب قطاع الازهار بالحسينية بجانب اجراء أعمال الرش والتطهير بإدارة غرب الزقازيق التعليمية ومكتب مراقبة الأغذية بالزقازيق وبنك القاهرة فرع الزقازيق ، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه ، بالإضافة إلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.

تعقيم المكاتب الحكومية

تعقيم الصراف البنكي