اليوم السابع
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رئيس وزراء كندا ينفى رغبته إجراء انتخابات مبكرة

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:00 ص
رئيس وزراء كندا ينفى رغبته إجراء انتخابات مبكرة رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ ش أ

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نفى رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو رغبته في إقامة انتخابات مبكرة مع إعلانه تعديلا وزاريا محدودا، وفى تصريحاته للصحفيين فى أوتاوا، قال رئيس الوزراء الكندى "منذ بداية أى برلمان للأقلية، يدرك كل حزب سياسي أن الانتخابات يمكن أن تحدث. لكن كما قلت باستمرار، لا نريد انتخابات"، وأضاف "نريد أن نستمر في تقديم اللقاحات للكنديين. وأن نواصل تقديم الدعم للكنديين والشركات الصغيرة والعائلات، الأولوية التي يتمتع بها جميع الكنديين الآن هي تجاوز هذا الوباء وهذا ما نركز عليه"، وكان ترودو قد أعلن صباح اليوم عن تعديل وزاري طال حقائب الخارجية والنقل والابتكار.
 
وبموجب التعديل الوزاري.. يتم إسناد حقيبة الابتكار والعلوم والصناعة التي كانت حتى الآن بحوزة نافديب سينج باينز إلى فرانسوا-فيليب شامبان، وزير الخارجية قبل التعديل بعد أن قرر باينز مغادرة الحكومة لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته.. وقال "إنه لن يترشح في انتخابات فيدرالية مقبلة". أما حقيبة الخارجية فذهبت إلى مارك جارنو، وزير النقل قبل التعديل.
وتولى عمر الغبرا، السوري الأصل، وزارة النقل بعد أن كان سكرتيرا برلمانيا لرئيس الحكومة.

جستن ترودو

كندا

انتخابات كندا

أوتاوا

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