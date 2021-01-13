رئيس مدينة الفشن: توافر 5 آلاف لتر أكسجين فى تنكات المستشفى المركزى

وأضاف "شاهين"، أنه تابع الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك وجود كافة الأطقم الطبية وأجهزتهم المعاونة من أطقم التمريض في كافة الأقسام.

يأتي ذلك ضمن تكليفات الكتور محمد هانى محافظ بني سويف بالتعاون المشترك بين جهات المحافظة المعنية للتشديد على تقديم الرعاية التامة للمصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.