اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 07:21 م
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رئيس مدينة الفشن: توافر 5 آلاف لتر أكسجين فى تنكات المستشفى المركزى

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:50 م
رئيس مدينة الفشن: توافر 5 آلاف لتر أكسجين فى تنكات المستشفى المركزى مستشفى الفشن المركزى
بنى سويف هانى فتحى

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قال المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنه قام بالمرورعلى مستشفى الفشن المركزي عصر اليوم الأربعاء، مشيرا إلى تأكده من توافر 5000 لتر من الأكسجين، بالإضافة إلى 45 أسطوانة أوكسجين متحركة إحتياطية، وجاري التنسيق لملء 35 أسطوانة فارغة.
 
وأضاف "شاهين"، أنه تابع الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك وجود كافة الأطقم الطبية وأجهزتهم المعاونة من أطقم التمريض في كافة الأقسام.
 
يأتي ذلك ضمن تكليفات الكتور محمد هانى محافظ بني سويف بالتعاون المشترك بين جهات المحافظة المعنية للتشديد على تقديم الرعاية التامة للمصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.
 
 
 

 


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