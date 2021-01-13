رئيس جامعة دمياط يعلن إنشاء قرية أولمبية تضم 6 ملاعب بالجامعة

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إنه جار حاليا تنفيذ أعمال مشروع قرية أولمبية بالحرم الجامعى، مضيفا أن القرية تضم إنشاء 6 ملاعب تخدم ألعاب وأنشطة رياضية مختلفة (قدم، طائرة، يد، تنس، ريشة) بالإضافة إلى ملعب كرة قدم سباعى وملعب 11 لاعبا.

وأضاف رئيس الجامعة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف لجنة بالإشراف على إنشاء مشروعات القرية الأولمبية من حيث المواصفات الفنية والمقاييس القانونية للملاعب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن معالم القرية الأولمبية التى تضم الملاعب السابق ذكرها والجارى العمل بها حاليا ًبالإضافة إلى المشاريع المقرر طرحها مستقبلاً والتى تضم (حمام سباحة، ملعب أسكواش) اتضحت معالمها حاليا.