اليوم السابع
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رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يدشن حسابا على تطبيق "تليجرام"

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:40 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يدشن حسابا على تطبيق "تليجرام" نتنياهو
كتب محمد جمال

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دشن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حسابا رسميا له باللغة الروسية على تطبيق "تلغرام" للتراسل، وأشار مستشار نتنياهو، دميتري غيندلمان في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن تدشين الحساب مرتبط بزيادة إقبال المستخدمين على هذه المنصة.

نتنياهو
نتنياهو

من المقرر أن يستخدم الحساب لتغطية نشاط نتنياهو في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود". 

وأشار مؤسس "تليجرام"، رجل الأعمال وخبير تقنية المعلومات الروسى بافيل دوروف إلى قفزة في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق في الأيام الأخيرة، وذلك بعد حجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كافة المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعى، مثل "تويتر" و"فيسبوك".


نتنياهو

تليجرام

إسرائيل

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