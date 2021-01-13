رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن منع شرب الكحول خارج المنزل لمواجهة كورونا

كتبت رباب فتحى

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا ، نيكولا ستورجيون أنه سيكون من غير القانوني تناول الكحول في الخارج في البر الرئيسي لاسكتلندا بينما سيتم تقليص خدمات التوصيل للمنازل ، حيث شرعت في تشديد إغلاق فيروس كورونا.

في حديثها للبرلمان الاسكتلندي ، أصرت رئيسة الوزراء على أن الوضع "لا يزال محفوفًا بالمخاطر وخطيرًا للغاية" ، مضيفة أن 1794 شخصًا الآن في المستشفيات بسبب كورونا.

بينما قالت إنه قد يكون هناك بعض الأدلة على أن الإغلاق له تأثير ، قالت ستورجيون إن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات "لإبطاء" الفيروس وتقليل عدد الحالات.

وقالت إن مجلس الوزراء وافق على ستة تغييرات على اللوائح ، بما في ذلك الحد من توافر وتشغيل خدمات التوصيل للمنازل. سيتمكن تجار التجزئة الذين يبيعون الضروريات فقط ، مثل الملابس ومعدات الأطفال والكتب ، من تقديم الخدمات.

وقالت إنه سيتم منع الناس أيضًا من دخول المطاعم أو أماكن الضيافة للحصول على خدمات الوجبات الجاهزة ، مما يعني أن جميع مبيعات الأطعمة والمشروبات يجب أن تتم من خارج المبنى.

فيما يتعلق باستهلاك الكحول ، كشفت أنه سيكون من غير القانوني تناول الكحول في الخارج في جميع المناطق ذات المستوى الرابع ، اعتبارًا من يوم السبت.

وأضافت أن الحكومة الاسكتلندية ستعزز أيضًا القوانين التي تطالب أصحاب العمل بالسماح للموظفين بالعمل من المنزل ، حيث حثت العمال على البقاء في المنزل "حيثما أمكن ذلك".