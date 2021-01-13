دورة لتدريب تمريض مستشفى الحميات.. وتسليم أجهزة طبية جديدة لها

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قسم الجودة فى مستشفى الجهاز الهضمى والكبد والحميات تحت رعاية الدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى، تدريب للتمريض بالمستشفى على العلاج بالأكسجين oxgyn therapy، وكيفية إستعمال الماسكات المختلفة وتحديد وحساب كمية الأكسجين، حيث إستضاف قسم الجودة برئاسة الدكتورة نانسى بشرى مدير الجودة بالمستشفى، والدكتور فيصل حمادة المدير الطبى ورئيس قسم العزل، ليقوم بإلقاء المحاضرة ورفع درجة الوعى لدى التمريض لكيفية التعامل مع مريض نقص الأوكسجين، وذلك فى إطار أعمال قسم الجودة ودورة فى تقديم التدريبات المستمرة للفريق الطبى.

وفى نفس السياق استقبلت مستشفى حميات الأقصر وفيروس سي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأجهزة الطبية بقيمة 2 مليون و390 ألف جنية، بدعم من جمعية الأورمان بالأقصر، وذلك في إطار المرحلة الثالثة لدعم مستشفيات الصعيد لمواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه قال العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان، أن الجمعية سلمت عدد من الأجهزة الطبية بقيمة 2 مليون 390 الف جنيه متمثلة في أجهزة مونيتور، وأجهزة تخدير، بالإضافة لعربة طوارىء طبية مخصصة، مضيفاً أن المرحلة الثالثة هي استكمال للدعم المقدم من قبل جمعية الأورمان لدعم المنظومة الصحية داخل محافظة الأقصر وأن الفترة الماضية شهدت تسليم أجهزة طبية عبارة عن أجهزة قياس نسبة الأكسجين وأجهزة قياس الحرارة عن بعد مع أجهزة فصل عينات وأجهزة صدمات بالإضافة لأجهزة سي بي سي ورسم قلب.

وحضر التسليم كلا من محمد عبد القادر خيري نائبًا عن محافظة الأقصر والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وصبري عبد الحميد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية بالأقصر وعدد من ممثلي القيادات الصحية والتنفيذية داخل المحافظة، وجدير بالذكر أن إجمالي التكلفة للمراحل الثلاثة المقدمة لمستشفى حميات الأقصر 4597935 ملايين جنيه، وأن هناك استكمال لتقديم الدعم مستقبلا لمساعدة الدولة في التصدي لجائحة كورونا.



أجهزة طبية جديدة للحميات من الأورمان



تدريب تمريض مستشفى الحميات على العلاج بالأكسجين



تسليم أجهزة طبية جديدة لمستشفي حميات الأقصر