خطة القوافل العلاجية بمدن محافظة البحر الأحمر حتى نهاية يناير الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خطة ومواعيد القوافل العلاجية بمدن وقري محافظة البحر الأحمر، حتي نهاية يناير الجاري، لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء عمليات مجانية للمواطنين.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية، أن أولى القوافل العلاجية تبدأ يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 15 و16 يناير بقافلة علاجية بمنطقة مرسى حميره وأبرق التابعتين لمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر .

وكذلك تقوم القافلة بالتوجه لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر لقضاء يومين هناك الأحد والاثنين المقبلين الموافقين 17 و18 يناير لا جراء الكشف الطبي علي المواطنين بحلايب مجانا في جميع التخصصات.

وتستمر القوافل العلاجية عملها يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 يناير بقري ادلديت وأبو رماد بحلايب، ثم العودة يومي 21 و22 لقري برنيس وحماطة وابو غصون ووادي الجمال بمدينة مرسي علم، ويومي 23 و24 بمدينة مرسي علم.

في ايام 25 و26 تتجه ناحية الشمال بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، و28 و29 يناير الجاري تقوم القافلة العلاجية بعملها بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا ويومي 29 و30 يناير تتوجه القافلة العلاجية التابعة لإدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر الي شمال المحافظة حيث قرية عرب عايش والزعفرانة .