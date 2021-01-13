تقارير: المكسيك أقل دول أمريكا اللاتينية فى تطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال

فاطمة شوقى

تعد المكسيك أقل دول أمريكا اللاتينية الدولة ذات أدنى مستوى من الامتثال الكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وذلك وفقا لمجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية (GAFILAT).

وفي عام 2021 ، ستجري الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعادة تقييم للنظام المكسيكي لمعرفة التقدم المحرز مع الحكومة الحالية، حول مكافحة غسل الأموال، وفقا لصحيفة "الأونيرسال" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الذي تقع فيه المكسيك حاليًا يأتي في ذيل قائمة الدول الـ 11 في أمريكا اللاتينية التي تتمتع بقدر أكبر من الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكاراجوا، تتبع المكسيك، مع سبع قواعد مغطاة بالكامل، ثم هناك كولومبيا مع تسعة من المؤشرات الأربعين لمجموعة العمل المالي. هناك أيضًا هندوراس مع 18 توصية تمتثل بالكامل، وكوستاريكا وكوبا ، مع 17 توصية لكل منهما. جواتيمالا وبنما وبيرو وأوروجواي هي أيضا فوق المكسيك ، مع 16 و 15 قاعدة تمتثل بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، باعتبارها التهديدات والأنماط الرئيسية للمنطقة اللاتينية، فإنها تشير إلى الإجراءات المتعلقة بالأصول الافتراضية ، والتعدين غير القانوني، والاتجار بالبشر، والفساد العام والخاص، والاتجار بالأسلحة والجرائم البيئية.

أوضح المتخصص خورخي لارا، الذي استشارته صحيفة الأونيبرسال المكسيكية، أنه على الرغم من أن المجموعة لا تعطي تقييمًا سيئًا للمكسيك، إلا أنها ستظهر عدم وجود نتائج من حيث انقراض النطاق كأحد التأخيرات ، كما يتضح من تقرير مكتب المدعي العام للجمهورية (FGR)، الذي يشير إلى أنه من بين 45 دعوى قضائية تم تقديمها في هذا الشأن ، هناك 43 قضية قيد النظر، وتبلغ القيمة التقديرية للأصول الخاضعة للمحاكمة 76.4 مليون بيزو و 9.3 مليون دولار.

وبالمثل، أشارت لارا إلى أنه على الرغم من أن FGR لديها وحدة انقراض المجال، إلا أن 19 ولاية فقط تمتلكها، وهناك دولتان في طور القيام بذلك و11 لم تفعل شيئًا.