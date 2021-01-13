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تعليم المنوفية تكرم المعلم بطل كمال الأجسام بعد فوزه بالمركز الثانى

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:45 م
تعليم المنوفية تكرم المعلم بطل كمال الأجسام بعد فوزه بالمركز الثانى جانب من التكريم
المنوفية - محمد فتحى

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كرم أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية البطل رضا عبد الستار أبو عياد معلم أول أ رياضيات بمدرسة كفر شنوفة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بعد فوزه بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة كأس أحمد علي الماسي مصر والتي أقيمت خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من مارس 2020 والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وخلال التكريم أشاد سويد بالعزيمة والإصرار التي دفعت المعلم المكرم للفوز بهذا المركز المتقدم مكررا تأكيده على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات طلابا ومعلمين.

حضر مراسم التكريم عضو مجلس النواب صابر عبد القوي.

 

 


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بطل كمال الاجسام

محافظة المنوفية

وكيل وزارة التربية والتعليم

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