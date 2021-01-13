تحرير 112 محضر عدم ارتداء كمامة.. وغلق 8 سناتر للدروس الخصوصية فى بنى سويف

هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفى الإجراءات الاحترازية، والذى بدأ سريانه منذ 3 يناير الحالى، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة، لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وبحسب التقرير، فقد شهد أمس الثلاثاء تحرير 112 محضراً للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 11سوق وسويقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 8 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 83 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

وجدًد محافظ بني سويف مطالبته للمواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.