وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد - في بيان اليوم /الأربعاء/ - بأن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 566 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 63 ألفا و370 وفاة.



وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي بواقع 4320 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3003 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1189 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر البيان أن العاصمة الروسية سجلت أيضا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 76 حالة وفاة جديدة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أن 28 ألفا و658 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و854 ألفا و88 شخصا.

