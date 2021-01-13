وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان نقلته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أنه تم تسجيل 47525 إصابة جديدة منذ الأمس ليكون هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الإصابات أقل من 50 ألفا .. مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بالمملكة بلغ 3 ملايين و211 ألفًا و576 حالة.



وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن بوقت سابق، اليوم الأربعاء، أن السلطات البريطانية لم تحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء الإغلاق الذي بدأ اعتبارًا من 4 يناير الجاري، وأن هذا مرتبط بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وربما يستمر حتى مارس.



ومنذ الأسبوع الماضي، تم فرض إغلاق وطنى فى بريطانيا، وهو الثالث على التوالى، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً مستمراً بالإصابات، ولا تستبعد الحكومة تمديد الحجر الصحي في البلاد حتى نهاية مارس، وتم تشديد إجراءات التقييد بشكل أكبر على خلفية عدم تمكن المستشفيات في المدن الكبرى من التعامل مع تدفق المرضى المتزايد.