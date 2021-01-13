مينسك (أ ش أ)

أعلنت الحكومة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل الوحدة الأولى في أول محطة نووية (كهرذرية) في البلاد بطاقة 100 %، وأشارت وزارة الطاقة البيلاروسية - حسبما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الوحدة الأولى في المحطة بلغت في الساعة الثامنة من مساء أمس /الثلاثاء/ تقريبا مستوى التشغيل المقرر، مضيفة أن الاختبارات لا تزال مستمرة في المحطة، وبعد انتهائها سيتم فحص كافة الأجهزة والأنظمة في الوحدة على مدى 15 يوما بطاقة التشغيل 100%، ثم سيبدأ تشغيل الوحدة اقتصاديا.