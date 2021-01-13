وأوضحت الوزارة - أن الطاقة الحرارية للوحدة تصل إلى 3200 ميغاواط، فيما تقدر طاقتها الكهربائية 1170 ميغاواطا، كما أن من المقرر أن تدخل الوحدة الأولى في المحطة ذات المفاعلين، الواقعة قرب مدينة أوستروفيتس بمقاطعة غرودنو، الخدمة في عام 2021، وسيتم تشغيل الوحدة الثانية في العام اللاحق، وتصل الطاقة الإجمالية لمفاعلي المحطة التي بنيت بناء على مشروع روسي 2400 ميغاواط.