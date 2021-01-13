وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطنى المعني بمكافحة فيروس كورونا فى باكستان - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 55 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و772 وفاة.

وأضاف المركز أن إجمالي المتعافين ارتفع، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 464 ألفًا و950 شخصًا.