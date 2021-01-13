انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء انطلاق 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا تحت رعاية رئيس الجمهورية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة وذلك إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال زيارته لأولى حالات العزل المنزلي بديرب نجم لمتابعة إجراءات تقديم بروتوكول علاج حالات العزل المنزلي، في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

أوضح محافظ الشرقية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

اطمأن المحافظ من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن آلية تنفيذ المبادرة حيث تمت الإشارة إلى، أنه يتم تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً خلال فترة العزل المنزلي ، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص 90 فريقا طبيا، منهم 36 فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم ، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم ، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 54 فريقا ثابتا، تم توزيع 45 هاتفا خاصا بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بصحة المواطن وتسعى إلى تحسين المنظومة الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له وخاصة مصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي ومتلقي الخدمات الطبية.