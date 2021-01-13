اليوم السابع
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انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومى.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 05:50 م
انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومى.. صور انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى يعقده اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمناسبة عيد أسوان والحديث عن أعمال التطوير والتجميل بمدينة أسوان والمشروعات التى تم إنجازها والجارية على أرض المحافظة، وذلك بحديقة بلازا أسوان بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، والسد العالى أو سد أسوان، أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.

وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى، عمل فى بناء السد 400 خبير سوفييتى وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان (1)
 

 

انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان (2)
 
 
انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان (3)
 

 

انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان (4)
 

 

انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان (5)
 

 

انطلاق المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان (6)
 

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