وتابع الوزير الأوكراني أنه خلال عطلة نهاية العام، سافر الأوكرانيون بشكل نشط من منطقة إلى أخرى وخالطوا بعضهم البعض بأعداد هائلة، لذا فإنه من المتوقع أن عددا كبيرا من المواطنين قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال ذلك الوقت.