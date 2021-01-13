كييف (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف أن الوزارة لا تؤيد اتخاذ أية قرارات تتعلق برفع قيود الإغلاق الكامل على ضوء تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19" في وقت مبكر عما هو مُخطط له، وأضاف ستيبانوف - في إحاطة اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء /كييف بوست/ الأوكرانية - : " لقد تم فرض إجراءات الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد في الوقت الراهن، وسوف يتم فرض إجراءات الحجر الصحي على مستوى البلاد حتى 28 فبراير 2021.. أما بالنسبة لإجراءات الإغلاق الكامل المشددة، فهي سارية اعتبارا من 8 يناير الجاري، ولم يتغير موقف وزارة الصحة في هذا الشأن: فستظل الإجراءات سارية حتى 24 يناير.. ونحن لا تؤيد أية قرارات تتعلق برفع هذه القيود قبل الموعد النهائي الذي تم تحديده مسبقا".