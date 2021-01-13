السودان تسجل 2414 إصابة بفيروس كورونا و 108 وفيات خلال 11 يوما

الخرطوم /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2414 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 108 وفيات، فيما تم شفاء 1716 حالة، وذلك خلال 11 يوما.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائى خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها فى ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 25 ألفا و 730 حالة، بينها 1576 وفاة، و 15 ألفا و 240 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.