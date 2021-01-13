التحفظ على أدوات بناء وغلق مقهى فى حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمطروح

مطروح - حسن مشالي

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن غلق وتشميع مقهى بشارع المحطة بعد ضبط 30 شيشة في أوقات مواعيد الغلق، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق للحملة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة على المقاهى والكافيهات بنطاق المدينة.

أكد "جاب الله" أنه تم ضبط 30 شيش بأحد المقاهى بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بناء عليه تم غلق وتشميع المقهى طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،مؤكدا علي مواصلة استمرار الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي حيث تم التحفظ علي معدات وأدوات بناء لعقار مخالف بمنطقة الأبيض بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد رئيس المدينة أنه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع البناء العشوائى تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدى بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالف .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المقاهي والكافيهات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ علي صحة الجميع والغلق والتشميع في انتظار المخالفين.