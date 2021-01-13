اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 04:15 ص
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تدرس المقترح الروسى حول تطعيم موظفيها ضد كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:00 ص
الأمم المتحدة تدرس المقترح الروسى حول تطعيم موظفيها ضد كورونا لقاح كورونا
وكالات

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أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس المقترح الروسي حول تطعيم الموظفين باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "نحن ندرس هذا المقترح ونبحثه مع منظمة الصحة العالمية"، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، توفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لتلقيح موظفي الأمم المتحدة، بحسب" روسيا اليوم"

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا الروسي للأبحاث، هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.


لقاح كورونا

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

الأمم المتحدة

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