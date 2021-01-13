الأمم المتحدة: بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار الليبي في جينيف

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أنه تجتمع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي اليوم في مقر الأمم المتحدة بجينيف اليوم وتستمر الاجتماعات في الفترة من 13 إلى 16 يناير.

ووفق المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أنه تم إنشاء اللجنة مؤخرًا لمناقشة القضايا العالقة المتعلقة بآلية اختيار هيئة تنفيذية موحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية يقرر بشأنها الاجتماع العام لمنتدى الحوار السياسي. يمثل أعضاء اللجنة الثمانية عشر تنوعًا جغرافيًا وسياسيًا واسعًا ويشمل مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية. لافتا الى انه سيبدأ الاجتماع الأول صباح غد بملاحظات افتتاحية للممثل الخاص بالإنابة ستيفاني ويليامز