اتفاقية بريكست "غير قابلة للتطبيق" ..اندبندنت: شكاوى من المتاجر البريطانية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن أعضاء البرلمان تم إخبارهم بأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير قابلة للتطبيق إلى حد كبير" بالنسبة لمحلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، حيث تتفاقم المشاكل في سلاسل الإمداد الغذائي في البلاد وتظهر الفجوات في ممرات المنتجات الطازجة.

أعطت صفقة بوريس جونسون ليلة عيد الميلاد مع الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة والموردين ساعات فقط للتحضير للمجموعة النهائية من القواعد التي تم الإعلان عنها في 31 ديسمبر.

وقالت الصحيفة إن ذلك ترك المتاجر الكبرى تتدافع للتعامل مع جبال من البيروقراطية . في بعض الحالات ، زاد الوقت المستغرق لإكمال الأعمال الورقية على حمولة شاحنة من البضائع المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من ثلاث ساعات إلى خمسة أيام ، وفقًا لما استمعت إليه لجنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان أندرو أوبي ، مدير اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) ، لاذعًا فى انتقاده للحكومة لتوصلها للصفقة في اللحظة الأخيرة ، والتي قال إنها نتجت عن نقص في أرفف المتاجر الكبرى في أيرلندا الشمالية.

وقال أوبي للجنة: "أيرلندا الشمالية مشكلة خاصة ، ولا شك في ذلك ، ومشكلة خاصة للمتاجر الكبرى في المملكة المتحدة..كانت النتيجة الحتمية لذلك أن كلاً من تجار التجزئة والموردين الذين يزودون أيرلندا الشمالية مباشرة باتباع نهج حذر نسبيًا تجاه الحدود ، وبالتالي كانت هناك مشكلة أكبر في بعض المنتجات ، وتم إرجاؤها ... إلى أن بدأ تجار التجزئة وبعض الشركات المصنعة النظام."

كتبت جميع المتاجر الكبرى إلى مايكل جوف ، وزير مكتب مجلس الوزراء ، هذا الأسبوع لدعوته إلى حل عاجل لكيفية انتقال البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.