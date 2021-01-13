وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا 80 ألف حالة وفاة.. لافتة تلقى أكثر من 800 ألف إيطالي اللقاح ضد الفيروس حتى الآن.



وأوضحت أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا يبلغ حتى الآن أكثر من 2.31 مليون شخص، تعافى منهم أكثر من 1.67 مليون شخص، في حين يبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 80 ألفا و326 حالة وفاة، بيبنما يخضع 538 شخصا للعزل الذاتي في أماكن إقامتهم.