وشدد البيان على الأهمية الكبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات، مضيفا أن سياسة حافة الهاوية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي، بدلا من ذلك، إلى مزيد من العزلة والضغط عليها.

وجددت الولايات المتحدة تأييدها الكامل لاستمرار عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مشددة على ضرورة أن يقابل طرد إيران للمفتشين الدوليين بإدانة عالمية.

كان البرلمان الإيراني، أقر في ديسمبر قانونا يقضي بطرد المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم ترفع جميع العقوبات عن إيران.