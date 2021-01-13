اليوم السابع
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إصابة وزير الصحة اللبنانى بفيروس كورونا

الأربعاء، 13 يناير 2021 10:01 م
إصابة وزير الصحة اللبنانى بفيروس كورونا حمد حسن وزير الصحة اللبنانى
كتب محمد جمال

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أصيب وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب "روسيا اليوم"، وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحى للوزير جيد.

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم عن تسجيل 4988 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالجائحة يعتبر الأعلى في البلاد منذ انتشار الفيروس في شهر مارس الماضي.

ويدخل لبنان بدءا من فجر يوم غد الخميس 14 يناير، حالة طوارئ صحية تستمر حتى 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.


لبنان

كورونا

فيروس كورونا

حمد حسن

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