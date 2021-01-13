اليوم السابع
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خالد صلاح
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إثيوبيا تعلن مقتل 3 من أعضاء الحزب الحاكم السابق بتيجراى بينهم وزير خارجية سابق

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:25 م
إثيوبيا تعلن مقتل 3 من أعضاء الحزب الحاكم السابق بتيجراى بينهم وزير خارجية سابق أبى أحمد
رويترز

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قالت إثيوبيا اليوم الأربعاء إن الجيش قتل ثلاثة من أعضاء الحزب الحاكم السابق في إقليم تيجراى من بينهم وزير خارجية إثيوبيا السابق سيوم مسفين.
 
وقالت القوة الحكومية المكلفة بالتصدى لأزمة تيجراى على تويتر إن المسؤولين الثلاثة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قتلوا واٌعتقل خمسة أعضاء آخرون في الجبهة بعد أن رفضوا الاستسلام للجيش.
 
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد انتصارها في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في 28 نوفمبر بعد معارك استمرت نحو شهر.
 
وتعهد القادة الفارون من الجبهة بمواصلة القتال من المناطق الجبلية في شمال البلاد لكن رويترز لم تتمكن مع التواصل معهم لأسابيع.
 
وكان سيوم وزيرا لخارجية إثيوبيا في الفترة بين عامي 1991 و2010.

أبى أحمد

اثيوبيا

الجيش الاثيوبى

تيجراى

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