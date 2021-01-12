وذكر مجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

كان في استقبال الفريق الركن إبراهيم جابر، بمطار (أم جرس) بالعصمة التشادية، وزيرا الخارجية التشادي أمين أبا صديق، والدفاع أبا علي صلاح.

