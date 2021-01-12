اليوم السابع
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وصول 15 مليون جرعة من المواد الخام للقاح "سينوفاك" إلى إندونيسيا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:20 م
وصول 15 مليون جرعة من المواد الخام للقاح "سينوفاك" إلى إندونيسيا سينوفاك
كتب خالد إبراهيم

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ذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الصين أن إجمالي 15 مليون جرعة من المواد الخام اللازمة لصناعة لقاح شركة سينوفاك بيوتيك، الصينية لمرض فيروس كورونا الجديد وصلت إلى مطار سوكارنو هاتا الدولى اليوم الثلاثاء، وأوضح رئيس الوكالة دونى موناردو أن الحكومة ستحضر اللقاح لزيادة كمية اللقاح الذى سيُعطى للشعب.

 

وستنقل جميع المواد الخام إلى مكتب شركة بيو فارما الوطنية لتصنيع اللقاح فى مقاطعة جاوة الغربية لتوفير لقاح جاهز للاستخدام، وحاليا، يوجد 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصينى جاهزة للاستخدام وتم توزيعها على 34 مقاطعة فى إندونيسيا وسيبدأ استخدامها غدا الأربعاء.

 

وتستهدف إندونيسيا تطعيم 181.5 مليون شخص باللقاح بنهاية هذا العام، وستنطلق الفترة الأولى من التطعيم حتى أبريل 2021، لتطعيم 1.3 مليون من العمال الطبيين و17.4 مليون من عمال القطاع العام و21.5 مليون من كبار السن، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

 

وستنطلق الجولة الثانية من التطعيم من أبريل 2021 إلى مارس 2022 لتطعيم 63.9 مليون من الفئات المعرضة للخطر و77.4 مليون آخرين.

 

وكانت هيئة مراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا وافقت أمس الاثنين على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للوقاية من كورونا لتكون أول دولة بخلاف الصين تمنح الموافقة التنظيمية لهذا اللقاح.


لقاح كورونا

سينوفاك

الصين

إندونيسيا

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