وزير الإعلام السوداني: الجيش يرد بـ"حسم" على التعديات الإثيوبية

كتب سمير حسنى

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن القوات المسلحة ترد بـ"الحسم" على التعديات الإثيوبية داخل الحدود، مؤكدا أن الخرطوم مع الحل الدبلوماسي لقضية الحدود ، لكن اللجنة المشتركة لم تحرز تقدما.

وفند وزير الاعلام السوداني الادعاءات الإثيوبية حول التوغل السوداني داخل أراضى إثيوبية قائلا فى تصريحات لقناة الشرق للأخبار، الادعاءات الإثيوبية بتوغل القوات السودانية إلى أراضي إثيوبيا "غير صحيحة"، مضيفا:"حدودنا مع إثيوبيا متفق عليها دوليا ونتطلع لوضع العلامات وليس اتفاق على الترسيم".

ونفى رئيس المفوضية السودانية لترسيم الحدود، ادعاءات واتهامات إثيوبيا للجيش السوداني بالتوغل في أراضيها، مؤكدا أن المناطق التي انتشر فيها الجيش شرق نهر عطبرة جميعها سودانية.

وقال رئيس المفوضية السودانية لترسيم الحدود فى تصريحات له: "نتحدى إثيوبيا أن تحدد المواقع الإثيوبية التي يوجد فيها الجيش السوداني".

كانت إثيوبيا زعمت أن قوات الجيش السوداني توغلت فى أراض حدودية تخضع للسيطرة الإثيوبية.