اليوم السابع
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وزارة العدل الأمريكية: لن نتسامح مع من اقتحموا الكونجرس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:55 م
وزارة العدل الأمريكية: لن نتسامح مع من اقتحموا الكونجرس الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة العدل الأمريكية: لن نتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونجرس، ومن جانبه قال القائم بأعمال المدعي العام بواشنطن: سنحاسب كل المتورطين بمن فيهم من وضع قنابل يدوية الصنع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، موضحا أن هناك أشخاصا زرعوا قنابل وعبوات ناسفة في مبنى الكونجرس.

وأضاف القائم بأعمال المدعي العام بواشنطن خلال مؤتمر صحفى: سنحاسب كل المتورطين بمن فيهم من وضع قنابل يدوية الصنع بالعاصمة واشنطن.

وتابع القائم بأعمال المدعي العام بواشنطن: سنحاسب من قام بالاعتداء على الإعلاميين خلال اقتحام الكونجرس، لافتا إلى أن هناك أشخاصا زرعوا قنابل وعبوات ناسفة في مبنى الكونغرس بعد اقتحامه.

وكان قال القائم بأعمال المدعى العام في واشنطن: فتحنا أكثر من 170 قضية، والتحقيقات في اقتحام الكونجرس قد تمتد طويلا، وأضاف القائم بأعمال المدعي العام في واشنطن، خلال مؤتمر صحفى: ننظر لكل دليل ونتوقع ملاحقة المئات من المتورطين في اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وتابع القائم بأعمال المدعي العام في واشنطن: الاتهامات تشمل دخول مقر فيدرالي دون إذن والشروع في القتل، موضحا أن الذين زرعوا عبوات ناسفة حول مبنى الكونجرس سنجدهم ونحاسبهم.

فيما أعلن المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد المشتبه بعلاقتهم بأعمال الشغب التى حدثت فى واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن عناصر من الـFBI، اعتقلوا في نيويورك آرون موستوفسكي، لعلاقته بحصار أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، لينضم إلى قائمة طويلة من المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات.

الجدير بالذكر أن مجموعة من أنصار ترامب اقتحمت مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير في محاولة لمنع الكونجرس من إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز الديمقراطي جو بايدن.


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