وأكدت السفارة الروسية فى واشنطن ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه "من المقرر أن تكون المشاركة على مستوى السفراء".



وجرت العادة على حضور السفراء الجانب لمراسم تنصيب الرؤساء فى الولايات المتحدة، ومن المتوقع في هذا العام أن يكون الحضور قليلا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك متسع للدبلوماسيين.