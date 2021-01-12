اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:59 م
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واشنطن تدعو دول العالم للتصدى لمحور القاعدة ـ إيران

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:53 م
واشنطن تدعو دول العالم للتصدى لمحور القاعدة ـ إيران بومبيو
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن محور إيران القاعدة يشكل تهديدا خطيرا لأمن العالم، لافتة إلى أن معلومات جديدة حول كيفية قيام إيران بإعطاء مقر عملياتى للقاعدة، فقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن طهران سهلت التواصل بين قادة القاعدة في أفغانستان وباكستان، موضحة أن إيران سمحت للقاعدة وخاطفي طائرات 11 سبتمر بعبور أراضيها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن جماعة مرتبطة بالقاعدة تعمل على الحدود بين العراق وإيران، داعية دول العالم للتصدى لمحور القاعدة ـ إيران.

وقبلها قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميا.


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