نانسى بيلوسي تستعرض مظاهر دمار مكتبها بعد اقتحام مبني الكونجرس.. فيديو

استعرضت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى، مظاهر دمار مكتبها وباقي المكاتب والغرف في مبني الكابيتول خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم 6 يناير الجاري.

ونشرت بيلوسى، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من حوارها مع شبكة CBS الأمريكية في برنامج 60 دقيقة لتظهر به تهشم النوافذ، وتحطم الأبواب الناتج عن الهجوم.



تكسير النوافذ



بيلوسي تستعرض تدمير الغرف

وعلقت بيلوسي علي الفيديو قائلة :"كان الهدف من هجوم الأربعاء على ديمقراطيتنا هو تخويفنا من القيام بواجباتنا كممثلين للشعب..لن نسمح لهم بالنجاح. نحن ملتزمون بعملنا".

كانت نانسى بيلوسي أدانت الجمهوريين في مجلس النواب لعرقلة قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى اللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور الأمريكى، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطي في بيان: "رفض الجمهوريون في مجلس النواب هذا التشريع لحماية أمريكا، مما يمكن الرئيس من مواصلة أعمال الفتنة المشوشة وغير المستقرة.. إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن ينتهي".

وأوقف أليكس موني، وهو جمهوري من وست فرجينيا القرار لأنه قال إنه يجب مناقشته وعدم اعتماده بالإجماع، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن من المثير للاهتمام أن موني لم يعترض على جوهر القرار في بيانه حول منع الاقتراح.

وفي بيانها الخاص، أشارت بيلوسي إلى أن مجلس النواب سيمضي في إجراءات العزل إذا لم يتم تبني القرار، وقالت بيلوسي: "فى خطوتنا التالية، سنمضي قدمًا في طرح قانون المساءلة أمام المحكمة...إن تهديد الرئيس لأمريكا ملح، وكذلك سيكون عملنا"