اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نانسى بيلوسي تستعرض مظاهر دمار مكتبها بعد اقتحام مبني الكونجرس.. فيديو

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:25 ص
نانسى بيلوسي تستعرض مظاهر دمار مكتبها بعد اقتحام مبني الكونجرس.. فيديو نانسى بيلوسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرضت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى، مظاهر دمار مكتبها وباقي المكاتب والغرف في مبني الكابيتول خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم 6 يناير الجاري.

ونشرت بيلوسى، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من حوارها مع شبكة CBS الأمريكية في برنامج 60 دقيقة لتظهر به تهشم النوافذ، وتحطم الأبواب الناتج عن الهجوم.

1
 تكسير النوافذ

 

3
 بيلوسي تستعرض تدمير الغرف

وعلقت بيلوسي علي الفيديو قائلة :"كان الهدف من هجوم الأربعاء على ديمقراطيتنا هو تخويفنا من القيام بواجباتنا كممثلين للشعب..لن نسمح لهم بالنجاح. نحن ملتزمون بعملنا".

 كانت نانسى بيلوسي أدانت الجمهوريين في مجلس النواب لعرقلة قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى اللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور الأمريكى، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطي في بيان: "رفض الجمهوريون في مجلس النواب هذا التشريع لحماية أمريكا، مما يمكن الرئيس من مواصلة أعمال الفتنة المشوشة وغير المستقرة.. إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن ينتهي".

وأوقف أليكس موني، وهو جمهوري من وست فرجينيا القرار لأنه قال إنه يجب مناقشته وعدم اعتماده بالإجماع، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن من المثير للاهتمام أن موني لم يعترض على جوهر القرار في بيانه حول منع الاقتراح.

وفي بيانها الخاص، أشارت بيلوسي إلى أن مجلس النواب سيمضي في إجراءات العزل إذا لم يتم تبني القرار، وقالت بيلوسي: "فى خطوتنا التالية، سنمضي قدمًا في طرح قانون المساءلة أمام المحكمة...إن تهديد الرئيس لأمريكا ملح، وكذلك سيكون عملنا"

 


نانسى بيلوسي

اقتحام الكونجرس

الكونجرس

دونالد ترامب

رئيس مجلس النواب الامريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نانسى بيلوسى:مجلس النواب الأمريكى سيصوت لدعوة بنس والحكومة لعزل ترامب

الإثنين، 11 يناير 2021 02:20 ص

نانسى بيلوسى: أجريت اتصالا مع مايك بنس لعزل ترامب وننتظر الرد

الجمعة، 08 يناير 2021 11:53 ص

ترامب تحت مطرقة العزل.. رئيسة مجلس النواب الأمريكى تهدد: إذا لم يتم تفعيل التعديل 25 بالدستور فعلى الكونجرس عزل دونالد.. نانسى بيلوسى تطالب باستقالة رئيس شرطة الكونجرس.. وتؤكد: لا خطط بشأن حفل تنصيب بايدن

الخميس، 07 يناير 2021 11:00 م

نانسى بيلوسى تطالب باستقالة رئيس شرطة الكونجرس ومسئولين آخرين

الخميس، 07 يناير 2021 09:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة