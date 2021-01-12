نائبة بايدن: سنتعامل مع أزمة المناخ العالمية بدءا من 20 يناير الجارى

تعهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالتعامل مع أزمة المناخ العالمية بدءا من 20 يناير الجاري.
وقالت هاريس في تغريدة على حسابها بتويتر: "لقد رأينا الدمار الذي أحدثته أزمة المناخ على بلدنا.. المنازل والأحياء، وبعض مواسم الأعاصير الأكثر نشاطًا المسجلة والفيضانات التاريخية في الغرب الأوسط".
وأضافت: "بدءًا من 20 يناير، سنتعامل مع هذه الأزمة وجهاً لوجه هنا وفي جميع أنحاء العالم".
كان دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته، أعلن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ.
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