ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23615 طنا، تشمل 615 طن أسمنت، و4400 طن رمل، و3000 طن كسب صويا، و15600 طن يوريا.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58433 طنا، تضم 27963 طن ذرة، و769 طن حديد، و3250 طن كسب عباد شمس، و21031 طن قمح، و5420 طن خردة.



وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( فاصوليا وبطاطس وبسلة وخس وفلفل وبطاطا وبقدونس وملوخية وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( حبة البركة وريحان وبرسيم وبصل ) وفواكة ( فراولة وبرتقال وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا واليونان ومالطا وإسبانيا وباكستان وإيطاليا وأمريكا وإيطاليا وسريلانكا وإنجلترا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2339 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125340 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94422 طنا، كما غادر قطار مكون من 22 عربة بعد أن قام بتفريغ 22 حاوية مكافئة قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4191 شاحنة.