موسكو: الوضع الوبائى فى روسيا بدأ فى التحسن

موسكو /أ ش أ/

أكدت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أن ربع المناطق الروسية تشهد انخفاضًا فى أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت بوبوفا، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن أكثر من 900 ألف شخص يخضعون للإشراف الطبي، وفى الوقت نفسه، يتناقص عدد المرضى فى المستشفيات فى جميع أنحاء البلاد.. حسب ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وسجلت روسيا خلال اليوم الماضى 22 ألفًا و934 حالة إصابة بفيروس "كورونا"؛ توفى منهم 531 شخصًا، وبالمقابل خرج 24 ألفًا و755 شخصًا من المستشفيات.

يذكر أن اللقاح الروسى "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله فى أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.

وبدأت روسيا، يوم الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.