مكتب التحقيقات الفيدرالى: تلقينا أكثر من ألف دليل عبر الديجيتال حول اقتحام الكونجرس

كتب أحمد عرفة

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: ما زلنا نواصل التحقيقات ونؤكد أنها تشمل كل أنحاء البلاد بحثا عن المتورطين، وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفى: لن نتسامح مع ما جرى من أحداث صادمة، فتح العشرات من التحقيقات.

وتابع مكتب التحقيقات الفيدرالي: تلقينا أكثر من ألف دليل عبر الديجيتال وندعو الجميع لمساعدتنا في حال توفر معلومات حول المتسببين في اقتحام الكونجرس.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: كان لدينا معلومات استخباراتية بشأن عنف محتمل قبل اقتحام الكونجرس، متابعا: وصلتنا معلومات عن حصول أعمال عنف في 6 يناير وأوقفنا عددا من الأشخاص إثر ذلك.



وكان أعلن المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد المشتبه بعلاقتهم بأعمال الشغب التى حدثت فى واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إن عناصر من الـFBI، اعتقلوا في نيويورك آرون موستوفسكي، لعلاقته بحصار أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، لينضم إلى قائمة طويلة من المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات.

الجدير بالذكر أن مجموعة من أنصار ترامب اقتحمت مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير في محاولة لمنع الكونجرس من إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز الديمقراطي جو بايدن.