مكسيكو سيتى(أ ش أ)

لقى عشرة أشخاص مصرعهم من بينهم شرطى، فى اشتباك بالسلاح النارى بين الشرطة وعصابات محلية فى ولاية "جواناخواتو" بالمكسيك، ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر أمنية قولها إن الاشتباك المسلح وقع عندما أطلقت النيران من عدة سيارات تابعة لعصابة "خاليسكو" باتجاه رجال الشرطة بالقرب من حي "سانتا روزا دي ليما" أسفر عن مقتل شرطي وتسعة من أفراد العصابة ، مضيفا أن قوات الأمن اعتقلت 3 أشخاص على خلفية الاشتباكات، كما تمت السيطرة على متفجرات وأسلحة نارية وعربات تعود للعصابة.