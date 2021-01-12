مراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن أسطوانات الأكسجين بمدينة القصير بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، بالبحر الأحمر، ممثلى جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بمقر مكتبه بالوحدة المحلية بحضور مدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية، وذلك لبحث المهام التى استهدفتها اللجنة المشكلة لليوم الثاني على التوالي بمستشفى القصير والمنوطة بمراجعة الاشتراطاتالبيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين بالمستشفى.

وأكد رئيس مدينة القصير، أهمية المتابعة المستمرة للمستشفى ولتأكيد على توافر الأكسجين بها، وإعداد التقارير اللازمة المدون بها أعداد الأسطوانات المتوفرة، والتنبيه بعمل الصيانة الدورية لكافة الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت اللجنة قد رافقت رئيس مدينة القصير، حيث تم المرور على كافة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وأوضحت اللجنة بأن مستشفى القصير يتواجد بها عدد 2 خزان أكسجين سعة 7 أطنان وعدد 55 أسطوانة أكسجين منها 11 فارغ و44 من الأسطوانات كإضافة للموجود بداخل المستشفى، كما يوجد مولد للأكسجين جارى استكمال صيانته.

من جانب آخر تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم أعمال التطوير الجارية بالشوارع المحيطة لمكتبة مصر العامة، وذلك استعدادا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، يرافقه مدير المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وممثلي هندسة الكهرباء والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وشدد رئيس مدينة القصير على تلاشى كافة المعوقات التى تعوق أعمال التطوير وتوسعة الشوارع لتحقيق السيولة المرورية للسيارات وعدم تعثر المارة من الأهالي، مؤكدا أن تلك الأعمال جاءت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة بحث رئيس المدينة مع مدير إدارة الأوقاف أهمية التطوير بجوار مساجد الفران والجنائي، مؤكدا أن الأعمال القائمة سوف تضيف إلى معالمهم التاريخية، ولما تحمله تلك المساجد من تراث يفتخر به أهالي المدينة.