محمد بن راشد: الإمارات الثانية عالميا فى سباق تطعيم كورونا

كتبت- هند المغربي

قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تدوينه له على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " قطعت الامارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا ..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله".

وفى وقت سابق أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن حكومته عملت على ترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي،وأصبح التميز والتنافس ثقافةً في مؤسساتها، كما قامت بأكبر عملية إصلاح تشريعي في الإمارات عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لمواكبة المستقبل.