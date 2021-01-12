محافظ بنى سويف يتفقد المنطقة التكنولوجية للنهوض بقطاع الاتصالات

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المنطقة التكنولوجية بالمحافظة، للوقوف على المقومات والإمكانات المتوافرة بها، وبحث تعزيز التعاون فى مجال تحقيق الاستثمار الأفضل للمكان، وذلك ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات.

رافق المحافظ خلال الزيارة بلال حبش نائب المحافظ، والعميد أحمد الزناتى رئيس المنطقة، وأحمد سعد مدير تشغيل المنطقة، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ مكونات ومبانى المنطقة المقامة على مساحة إجمالية 50 فدانا، وتم افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 18 فدانا، وتضم 6 مبانٍ تحوى مبنى للشركات، ومبنى التدريب على مساحة 2000 متر، ومبنى خدمات التعهيد، بالإضافة إلى مركزًا متكاملًا لخدمة المواطنين به 30 شباكاً للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فرداً، وكذلك وقاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا، فيما تم تعاقد المنطقة مع إحدى شركات الاتصالات العالمية للاستفادة من خدمات المنطقة، فضلا عن مجمع للإبداع التكنولوجى بالمنطقة، بحانب تخصيص جزء من المنطقة للمصانع التى سيتم من خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتصنيع الإلكترونيات.

وأشاد المحافظ بإمكانيات ومقومات المنطقة التكنولوجية باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية، والتى تستهدف توفير مقومات النهوض بقطاع اقتصادى واعد عالميا من خلال توفير التجهيزات والبينة التحتية وتأهيل العنصر البشرى للعمل فى النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام، مؤكدا أن قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى أولتها الاستراتجية التنموية العامة للمحافظة، لاسيما فى ظل توافر المقومات النوعية المميزة وذات التنافسية، خاصة مع المشروعات القومية التى حظيت بها بنى سويف خلال الـ 6 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها عن حرصه على استثمار كل المقومات المتوافرة بالمحافظة فى مختلف القطاعات.

كما أشار المحافظ، إلى أنه ومن خلال لقاءات سابقة مع إدارة المنطقة التكنولوجية، تم الاتفاق على الخطوات المطلوبة لتوقيع بروتوكول تعاون فى أقرب وقت ممكن لبدء التعاون العملى بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية، مشيراً إلى تكليفاته للوحدة الاقتصادية والمكتب الفنى بمتابعة العمل لإعداد البروتكول المزمع ومقومات وخطوات تنفيذه على أرض الواقع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، موجها كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع فريق العمل المكلف لإنجاز المهام فى أسرع وقت ممكن.



المنطقة التكنولوجية



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