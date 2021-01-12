اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد مستشفي الحميات وبنها لمتابعة تركيب شبكة الغازات وتنك الأكسجين

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:13 ص
محافظ القليوبية يتفقد مستشفي الحميات وبنها لمتابعة تركيب شبكة الغازات وتنك الأكسجين جانب من الجولة
القليوبية – إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفي حميات بنها ومستشفي بنها التعليمي لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفي الحميات وتركيب تنك إضافي للأكسجين بمستشفي بنها التعليمي بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفي الحميات حيث أكد مدير المستشفي أنه سيتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة وجاري توريد تنك الأكسجين بنهاية الأسبوع الجاري وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير الي 105 سرير.

وتابع المحافظ الجولة بمستشفي بنها التعليمي حيث تم تركيب تنك إضافي للأكسجين لمواجهه الضغط خلال الفترة الحالية لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 66 سرير الي 138 سرير كما اطمئن المحافظ من مديرة المستشفى علي سير العمل وشدد علي ضرورة حسن التعامل مع المرضي والعمل علي راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود اي مشكلات.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة سعاد عبد الحليم وكيل مديرية الصحة والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفي بنها التعليمي.

 

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جانب من جولة المحافظ 
 
 
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محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات 
 

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