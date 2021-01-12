محافظ القليوبية يتفقد كوبري الشموت وضبط 15 شيشة وتحرير 20 محضر مخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة بنها لمتابعة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد شارع الإستاد حيث قام بحملة علي عدد من الكافيهات حيث تم تحرير محاضر لأصحابها لتعديهم علي الطريق العام والإستيلاء علي الرصيف والتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد منطقة الرياح التوفيقى ووابور الثلج والحرس الوطني، وتم رفع الاشغالات وتحرير المحاضر للمخالفين لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة، وبناء عليه تم عمل حملة اشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم تحرير عدد 20 محضر مخالفة مابين إشغال طريق وسرقة تيار كهربي وبروز، وخلال جولته بالمدينة تم ضبط مقهى بمنطقة شرق الاستاد بها 15 شيشة، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليمات لضبط تلك الشيش ومصادرتها واتخاذ كافة الاجراءات القانوية حيال تلك المقهى.

كما تابع المحافظ، جولته أيضا بتفقد ميدان سعد زغلول حيث تم إخلاء جميع الباعة بالميدان وتم اخلاء الباعة من الطريق وتم تحرير محاضر مخالفة.

ثم توجه الهجان لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، والذي تقوم بتنفيذه شركة النيل للمقاولات العامة، تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

وجاءت الجولة بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، ووجه المحافظ بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير حركة المرور على الطريق الزراعى.

أعمال إنشاء كوبرى الشموت ببنها



جانب من الجولة



جانب من الحملة



حملة رفع الإشغالات